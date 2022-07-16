小朋友和家長透過採收的過程，觀察本土經濟作物的生態環境。（金寧鄉公所提供）

「落花生，落花生，落花果就生。」金門昔果山的落花生以香味、油質多馳名全島，金寧鄉公所今天下鄉舉辦「一日小農」親子活動。（金寧鄉公所提供），

金門昔果山的落花生以香味、油質多馳名全島。（金寧鄉公所提供）

30餘位小朋友和家長在鄉長楊忠俊的帶領下走進舊名「菽蒿山」的紅土花生田，在炎陽高照中分享一季的豐收和喜悅，也體驗粒粒皆辛苦的農家生活日常。。（金寧鄉公所提供）

30餘位小朋友和家長在鄉長楊忠俊的帶領下走進舊名「菽蒿山」的紅土花生田，在炎陽高照中分享一季的豐收和喜悅，也體驗粒粒皆辛苦的農家生活日常。。（金寧鄉公所提供）

「落花生，落花生，落花果就生。」金門昔果山的落花生以香味、油質多馳名全島，金寧鄉公所今天下鄉舉辦「一日小農」親子活動，30餘位小朋友和家長在鄉長楊忠俊的帶領下走進舊名「菽蒿山」的紅土花生田，在炎陽高照中分享一季的豐收和喜悅，也體驗粒粒皆辛苦的農家生活日常。

今年氣溫高、雨量多，花生生長普遍良好，全島各地都相繼進入採收期，到處可見農忙好風光。昔果山社區發展協會理事長吳西川、總幹事余寶進等有經驗老農應邀開講從一顆落土的種子到一大串花生藤，全靠天公降水成長茁壯，屬於花生的前世今生外，也下田示範鋤草、撥土、拔藤、捏花生硬度、摘除、篩選、水洗、花生藤曝曬，以及現場鹽煮花生的系列過程。

鄉長楊忠俊表示，這項以「花生的黃金100天」為主題，行銷在地特色、傳統農產文化的系列活動，延續清明時節培土播下種子，希望讓小朋友再透過採收的過程，觀察本土經濟作物的生態環境，其中也包括植栽與昆蟲的依存關係在內，最重要的是對土地有更多的情感連結，長大後不論走到哪裡，都難忘雙手掬滿故鄉花生田的芬芳。