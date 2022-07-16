張善政和國民黨議員互動熱絡，在台上玩自拍。(蔡依珍攝)

張善政看到賴香伶，特地起身前去握手致意。(蔡依珍攝)

啟動儀式張善政看和賴香伶正好都在副祕書長邱俊銘旁。(蔡依珍攝)

啟動儀式張善政看和賴香伶正好都在副祕書長邱俊銘旁。(蔡依珍攝)

張善政有國民黨議員幫忙「卡位」，可以站比較中間，賴香伶相距較遠。(蔡依珍攝)

張善政有國民黨議員幫忙「卡位」，可以站比較中間，賴香伶相距較遠。(蔡依珍攝)

啟動儀式後張善政和賴香伶都走入人群互動。(蔡依珍攝)

啟動儀式後張善政和賴香伶都走入人群互動。(蔡依珍攝)

鄭文燦仍不斷向林智堅「咬耳朵」介紹活動。(蔡依珍攝)

原坐在邱身旁的國民黨議員黃婉如見身邊換成林智堅，立刻換位不願同坐。(蔡依珍攝)

原本並未列在公開行程的林智堅，6點多抵達會場。(蔡依珍攝)

鄭文燦和林智堅一同受訪。(蔡依珍攝)

桃園市閩南文化節藝閣踩街活動16日傍晚登場，桃園市長鄭文燦和國民黨、民眾黨桃園市長參選人張善政、賴香伶都同框參與，相敬如「冰」，原並未列公開行程的民進黨參選人林智堅1個小時後趕抵現場，2人互動熱絡不斷咬耳朵，面對3人首度同場卻未同框，林智堅否認迴避，鄭文燦也提到張善政質疑的楊梅奉天宮祈福活動並非臨時缺席，而是林早已受邀參加扶輪社活動，絕無刻意避開。

有台版Cosplay（角色扮演）之稱的桃園閩南文化節系列活動「藝閣VS踩街」，因疫情停辦2年後，16日傍晚5點在市府廣場前登場，45台藝閣車及超過千人同場較勁，在地宮廟、學校、社區團體無不精心打扮，使出渾身解數展現不同主題造型藝閣車，盛況空前。

各黨參選人也都趁機出席和市民問好，賴香伶最先到場，被安排在第2排，張善政5點20分按表定時間出席，國民黨籍議員紛紛讓位，讓張善政坐第1排、緊鄰市府副祕書長邱俊銘旁，張看到賴，特地起身前去握手致意，鄭文燦也一一唱名介紹2位參選人，但並未和2人互動，啟動儀式後張善政和賴香伶走入人群互動後離開。

原本並未列在公開行程的林智堅，6點多抵達會場，副祕書長邱俊銘立刻讓位，讓林坐在鄭文燦旁邊，雖然2人中間隔著走道，鄭文燦仍不斷向林智堅「咬耳朵」介紹活動，並領著林和台上的宮廟主委們一一致意，對比和張、賴「相敬如冰」，互動熱絡，原坐在邱身旁的國民黨議員黃婉如見身邊換成林智堅，立刻換位不願同坐，鄭文燦和林智堅一起欣賞表演後一起離開。

鄭文燦受訪指出，張善政早上出席楊梅奉天宮祈福活動時提到他和林智堅都有受邀卻臨時喊卡避開「大可不必」，鄭文燦否認，他解釋同一時間國際扶輪3502地區在青埔有捐血車及捐血亭的設置，林智堅也是扶輪社員受邀出席，因之前已經答應參加，才沒有出席楊梅奉天宮活動，改派其他同仁參加，「不是刻意避開，沒有啦！」

鄭文燦說，「藝閣VS踩街」也是市政府主辦的活動，各黨的市長參選人都來參加，都是來者是客、待之以禮，也沒有一個人上台致詞，都是表達關心、表達支持，作法是一樣的。

林智堅則說，今天大概有10幾個行程，沒有每一個行程都公開，不用多做文章，今天閩南文化節本來就在預定行程當中，上周也已和鄭文燦一起出席閩南文化節的大型表演活動，強調未來100多天仍會勤跑基層，參與更多桃園市府主辦的各項活動，因為這些活動得到市民肯定，「市民越多地方，都會是我去參加、聆聽大家聲音的地方！」

面對3人首度同場卻未能同框，張善政表示，選舉行程難保不會碰到，遇到的話就是平常心，「君子之爭，同框沒什麼不好！」不過他也提到，不時有人跟他說這次我的對手很像是鄭文燦，「我也有這種感覺！」張善政團隊指出，國民黨團15日已召開記者會公開譴責並提出呼籲鄭文燦行政中立，而鄭文燦自己也說會謹守市政跟選務分開的基本原則，行政中立與否，相信桃園鄉親自有公斷。

賴香伶則說，自己到場後被安排在五福宮主委旁邊，沒有覺得不妥，不過桃園市政府還是要注意活動細節安排，以免造成外界行政不中立的觀感。