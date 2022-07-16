香港行政長官李家超今表示，期望新聞界能與政府講好香港故事，向世界傳揚「一國兩制」的成功經驗，以及香港在「一國兩制」獨特優勢下的成就，政府要動用一切可行的渠道，從報章、電視、電台以至新媒體和社交媒體，全面推廣香港內聯國家，外通全球的競爭實力。

李家超在香港新聞工作者聯會慶移交晚會視訊致辭時表示，新聞界須以專業者自居，推崇新聞道德責任，以優質、專業為目標，希望新聞工作者聯會能繼續秉承客觀公正的行業精神，讓政府了解民情民意，正確傳達政府施政訊息，以助市民理解和支持政府政策措施。