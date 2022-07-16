旗津沙灘擠滿民眾。（民眾提供）

旗津沙灘擠滿民眾。（民眾提供）

旗津沙灘擠滿民眾。（柯宗緯攝）

旗津沙灘擠滿民眾。（柯宗緯攝）

旗津大街擠滿民眾。（柯宗緯攝）

「國民姊夫」具俊曄領軍帶來電音DJ秀演出，現場氣氛嗨到爆。（柯宗緯攝）

「國民姊夫」具俊曄領軍帶來電音DJ秀演出，現場氣氛嗨到爆。（柯宗緯攝）

振興旗津島！高市觀光局首創「雙節合一」，旗津啤酒嘉年華、黑沙玩藝節今（16）日晚間同步開幕，力邀「國民姊夫」具俊曄帶來40分鐘不停歇的電音DJ秀，現場氣氛嗨到爆，也讓旗津日夜人氣爆棚，吸引數萬人朝聖，帶動當地旅館滿房。

今晚開幕表演由具俊曄（DJ KOO）領軍播放一連串電音歌曲開場，將帶來40分鐘演出，眾多粉絲尖叫吶喊「歐巴好酷」，將氣氛炒到高點，民眾嗨到爆，具俊曄感受到高雄人的熱情，還激動拿下帽子，露出招牌光頭，向台下粉絲致意。

高市觀光局表示，今年是黑沙玩藝節舉辦以來，最好玩的1年，有高達6公尺雙主雕派對郵輪及高雄熊，還有「樹懶燈高」、龍虎塔等沙雕，還可在大象沙雕上面溜滑梯，另有小小沙雕師、夜間觀星、飛揚風箏、極限衝浪、熱血沙排等熱血活動，適合大小朋友前來。

高市觀光局長周玲妏指出，為讓遊客感受「海景第一排」沙灘躺椅休息區和蘇美島風涼亭，今年免費開放入坐，還增設20組藤製躺椅，讓大家邊吹海風，邊看夕陽美景。