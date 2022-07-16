現場人潮眾多。（李奇叡攝）

永和仁愛公園音樂舞台的座位，幾乎全被市民坐滿。（李奇叡攝）

新北市永和區一年一度的「仲夏夜之夢」於今（16）日晚間在仁愛公園音樂舞台熱鬧登場，首場活動「國語懷舊好歌演唱會」吸引許多市民到場，座無虛席，市長侯友宜也出席，為這場藝文盛宴揭開序幕。

「仲夏夜之夢」由新北市政府主辦、永和區公所執行，以及副議長陳鴻源、議員連斐璠、羅文崇服務處共同協辦。今年邁入第26個年頭，首場「國語懷舊好歌演唱會」特別邀請到「金嗓歌后」葉璦菱、「民歌王子」王夢麟、傳奇美聲組合南方二重唱以及「小鳳飛飛」方寧等人，帶來膾炙人口的懷舊歌曲。

侯友宜表示，「仲夏夜之夢」去年因為疫情停辦，但今年回來了，在新北市政府與永和區公所共同精心策劃下，活動比往年更豐富，讓永和持續成為具有活動性指標的藝文城市。

侯友宜說，仁愛公園大音樂舞臺區經議員及立委爭取建議，市府挹注經費3402萬元整修，朝全齡化、共融及無障礙設施為改善目標，盼讓市民能有更佳的藝文欣賞體驗。

永和區區長陳怡君透露，今年活動針對不同年齡層，特別安排許多主題及親子活動，7月23日到8月13日每週六「藝童FUN戲趣」、「歡樂露天電影院」、「經典台語老歌之夜」、「永和藝文風采」輪流登場。

陳怡君指出，每場次下午3點至晚上6點在仁愛公園大草坪區還會另外安排「午後童樂時光」，提供各式兒童遊戲氣墊，和好玩的DIY手作活動，歡迎民眾帶著小孩一同前來玩耍。