康建生技公司4死1傷命案，創辦人賴敏男中槍雖逃過死劫，但目前昏迷指數5仍在搶救中，兇嫌李鴻淵犯案後不但丟棄手機、機車，甚至換搭4次計程車製造斷點，恐怖的是，李被查出案發後曾先後到亞大醫院、中山附醫附近逗留，還一度離開後折返，疑似知道賴敏男未死，才隨機找機會伏擊補槍。

據ETtoday報導，李鴻淵犯案後騎死者劉慶杉機車，往霧峰方向逃跑，下午時36分將車丟棄後，走到朋友家借了3萬元，5時50分搭車到「亞大醫院」逗留10分鐘，再轉往「中山附醫」後到大慶車站，卻又詭異地掉頭回到醫院，最後搭計程車在文心、西屯路口下車，走了20分鐘後再攔車躲到養生會館。

李鴻淵案發後曾先後到亞大醫院、中山附醫附近逗留，還折返，疑似就是知道賴敏男未死，才隨機找機會伏擊補槍。（翻攝照片）

李鴻淵犯案後曾到亞大醫院和中山附醫，在醫院附近逗留，甚至折返回醫院，外界推測李就是得知賴敏男射擊後未死，但又不知道賴敏男送往何間醫院，才會「亂槍打鳥」在醫院附近徘迴，最後因時間壓力才離開作罷；此外李鴻淵還刻意將手機放在草屯家中，讓警方無法透過基地台鎖定手機位置。

李鴻淵逃亡時未帶手機，使得警方調通聯、鎖基地台的科技監控方式難以進行，但最後能夠在21小時內破案，憑藉的就是鍥而不捨的拚勁，沿途調閱監視錄影畫面追查比對，最終在近40公里外的養生館攻堅逮捕凶嫌。