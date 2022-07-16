傳奇球星老虎伍茲(Tiger Woods)在經歷重大車禍後重返賽場，雖然因傷勢缺席上個月PGA美國公開賽，但本月回歸第150屆英國公開賽，可惜他並未繳出好成績，結束前2回合成績高於標準桿9桿，結果無奈遭淘汰，46歲的他賽後脫帽向眾人致意，並表示這可能是自己最後一次來聖安德魯老球場了。
今年英國公開賽意義重大，在有高爾夫故鄉之稱、世界最老球場聖安德魯老球場(St Andrews-Old Course)舉辦，伍茲也參加這場盛會，但他次輪只繳出75(+3)桿成績，2回合總桿數153(+9)桿，未跨過平標準桿晉級門檻遭淘汰，知道自己無緣晉級後他脫帽向觀眾致意，也深知自己可能不會再出席了。
伍茲對此說道：「我在那時開始明白，下次比賽回這裡時，我大概不會出賽了。」因為據賽史安排，未來3年英國公開賽都不會在這舉行，所以屆時將滿50歲的他參加機率非常低，這讓伍茲賽後不禁感嘆落淚。伍茲生涯拿過3次英國公開賽冠軍，分別在2000、2005、2006年，有2次於聖安德魯老球場獲得。
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