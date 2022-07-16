靠著不定期預言一炮而紅的印度神童（Abhigya Anand），因多次命中包括新冠肺炎、天災、股市等危機，小小年紀就養了一票追隨者。說道先知，就不得不提另一位已故「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga），生前曾提到2022年將發生6件大事，外媒報導至今已印證了乾旱和洪水。

綜合《紐約郵報》、《每日星報》報導，歐洲著名盲眼靈媒龍婆（Baba Vanga）12歲時在一場風暴中神奇的失明，雙眼被蒙上一層厚重的灰，此後便聲稱這是上帝賜給她的一份恩典，可以預見未來。

關於龍婆生前許下2022年將發生6件大事分別是，虛擬世界取代人類生活；西伯利亞致命病毒將爆發；大都市面臨水資源匱乏；外星人以小行星攻擊地球；點名印度熱浪造成糧食短缺；地震、洪水等天災。

與此同時，葡萄牙、義大利正面臨70年來最嚴重的乾旱危機，當局已發布限水政策，預計實施至9月30日，期間盡可能最低限度用水。

3月南半球國家澳洲遭受極端氣候影響，千年一遇的洪水吞噬各地，人口最多的新州上萬人緊急疏散，當時大三大城布里斯本（Brisbane）整整3天就下了年雨量的80%。

報導指出，龍婆預言的準確度達85%，她在去世前公開揭露「俄羅斯會一直生存下去，還會主宰世界」。如今俄烏戰爭拖延將近5個月還未了，再次印證她曾說過「一切都會融化，就像冰一樣；唯一不變的是，俄羅斯帝國的勝利，普丁的勝利」。