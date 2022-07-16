由ABSOLUTE3X3舉辦之「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽登台舉辦邁入第3年，首度前進桃園進行賽事，完成在六都開打的最後一張拼圖，16日桃園站賽事在桃園藝文廣場展開熱戰，新北FOOTER最終在冠軍戰中上演精彩逆轉勝，靠陳京華的外線絕殺，帶走本站冠軍，也是本季首冠。

2022年3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI今天在桃園藝文廣場進行首次的桃園站賽事，使平時作為野餐據點、展演活動的場地，還能辦理體育活動，進而促進城市觀光，本周賽事同時結合公益，於上午辦理3X3.EXE PREMIER 2022 公益兒童籃球營。

桃園市近年大力支持籃球運動，市長鄭文燦、桃園市體育局副局長房瑞文及桃園市議員簡智翔不僅在活動期間提供聯盟協助，並親自出席下午的賽事開幕典禮，鄭文燦市長也進行開球擲幣，替桃園站賽事揭開序幕，他提到：「喜歡籃球的都知道，三對三的身高不那麼具有絕對性，因為他是攻擊代替防守，所以每個人只要球技好，都有可能會獲勝。」

本賽季北區前兩回合賽事分別由台北天淨、台中建國塑膠拿下單站冠軍，今天四強又出現新面孔，身為地主隊的龜山SHOP.COM拿下本季參賽以來的首張四強門票，但不敵台中建國塑膠無緣爭冠。最終冠軍戰由新北FOOTER對上尋求連兩站稱霸的台中建國塑膠。

新北FOOTER儘管一路落後，但在比賽最後階段靠著頻繁的外線出手後來居上，最後12秒由陳京華送出絕殺兩分球，幫助球隊以21比19逆轉奪勝，新北FOOTER本賽事首座單站冠軍到手，陳京華也獲得參與聯盟賽三年來首座MVP。

為了快速追分，新北FOOTER在決勝關頭，儘管外線三投不進仍選擇繼續出手，陳京華透露：「今天太陽很大，大家都很累，所以想快點定輸贏，不要打延長賽，就真的是賭一把，贏了就英雄，輸了就狗熊。」隊友也虧說，陳京華因上籃放槍錯過追平機會，用這致勝一擊來彌補，陳京華笑稱：「是做球給自己。」

2022年聯盟賽進行完前3周賽事，比賽競爭性及可看性都持續提升，北區三回合賽事冠軍皆不同隊。賽事下周將移師台中，於南屯運動中心進行南區男子組第三回合及北區男子組第四回合，也是本賽季首次混區站。所有場次皆提供網路直播，可在3X3.EXE及Absolute3x3 YOUTUBE頻道、Absolute3x3臉書粉專收看，更多詳細的資訊，請上Absolute3x3臉書粉絲專頁Absolute 3X3 Basketball | Facebook。