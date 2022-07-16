持修今晚舉辦專場演出。（EMI提供）

持修年初推出第二張全創作專輯《！！！！》，今晚（16日）於Zepp New Taipei舉辦專場演唱會，開演前播放持修專屬歌單、全是他喜歡的歌曲，且演唱會打造L型舞台，用了堪稱最好走路的傾斜式6度，讓全場觀眾飽覽LED舞台的視覺變化，而「天后老闆娘」張惠妹也在演出前特地訂了Pizza、甜點等下午茶慰勞團隊，同時關切持修採排與正式演出是否順利，獲神級加持的持修能量滿滿，大呼：「一切都太棒、太酷了。」

持修今開場回到最單純的原點，以黑白配的酷紳士裝扮，首度不插電演出，一連自彈自唱〈我還在你的夢裡嗎〉、〈膽小鬼〉直搗人心；而近期埋頭於音樂創作中的持修，隨後拿下耳機，表示想聽一下大家的聲音，全場報以熱烈歡呼，持修開心地說：「我超爽的，謝啦！覺得今天自己講話超Man的。」隨即演唱閉關期間的全新創作〈沒有我的那個宇宙〉。

緊接著全場歌迷一同進入持修的二次元世界，他快速換上一身卡漫式裝扮，帶領大家一同闖關！在持修專屬的電子遊戲關卡裡，包括他自己在內的所有工作人員都變成了遊戲人物，〈你能不哭了嗎〉、〈啊不就好棒棒〉等歌曲組成的的「卡哇伊」組曲，是持修與製作人張家誠一同合作編曲。今晚演出驚喜不斷，就連工作人員介紹影片也很特別，秀出每人一句「驚驚驚驚」的話，有人「吃四季豆會雞皮疙瘩」、經紀人「我是蒙古人」，到持修語出驚人的「我不洗澡」，都讓大家驚呼聲連連。

而今晚演出嘉賓請來雙人創作組合Vast ＆ Hazy（VH）登場，與持修一同演唱〈你從來不曾屬於我〉；由於持修很喜歡VH的歌曲〈複寫〉，也特別選在專場演唱，是他首度新鮮嘗試搖滾風格，歌迷大呼過癮！在感謝VH的驚喜相挺後，來到〈已經都壞掉了〉、〈用破碎的心修好破碎的心〉等熱門歌曲原汁原味的大串燒，持修用滿滿歌單為演出塞滿驚喜，結束散場時，舞台上更有持修的大型自拍照，讓歌迷朋友合影留念。

一個半小時的專場演出，持修在大型LED舞台滿場跑，讓大家驚呼他的體力好棒棒。原來從6月開始閉關的持修，跨出人生很大的一步，害怕流汗的男人開始運動了，為了鍛鍊體能、肺活量，一周進行兩次私人健身教練課，有一天做音樂到很晚，連經紀人都覺得他隔天應該會翹課，但持修還是堅持上完健身課程，他也期許即使演唱會結束自己仍能堅持下去！除了因為專場演出而感到壓力山大，近期「對抗蟑螂」也成為少年持修的煩惱，一度想上網出租房間，有粉絲搞笑留言問「那可以出租人嗎」？