吳淡如在華山町舉行藝術聯展。（吳淡如粉絲團提供）

知名作家吳淡除了平時工作，閒暇之餘靠畫畫紓壓，她說，每次走進畫室都感到無比快樂。她近期與知名陶藝家黃玉英舉行藝術聯展，展出9幅作品，才開展沒多久，畫作全數已被預訂購買。而她的畫作主角多是小動物，尤其是小兔子、小貓咪，背後其實有段童年故事。

為何喜歡畫小動物？吳淡如說：「動物比人可愛多了，有關於兔子，其實在我的新書所有的過去都會用另一種方式歸來，裡面有寫到我在童年養兔子的悲劇史，我只是用另外一種方式悼念他罷了。」她小時候養過兩隻兔子，生了4隻小兔子。

有一次，她跟同學去遠足，回家後發現牠們都不見了，母親說：「牠們去了養兔場，回歸大家庭，過著快快樂樂的生活，不會在這裡不斷拉屎發臭了。」吳淡如長大後才知道，其實根本沒有養兔場，如果有某個人家養兔子，多半都是為了吃，「真相對小朋友來說總是殘忍的。在潛意識中，那幅『兔去籠空』的愕然始終沒被我忘記過。」

吳淡如有關小動物的回憶不只這一樁，大約9歲時，她家養的母狗生了兩隻小狗，爸媽不同意飼養，所以祖母只好把牠們送去菜市場，看有沒有人要認養。原本有四隻小狗，一隻出生的時候就過世了，還有一隻在玩耍時掉進了鄉下的大圳溝。

祖母說把剩下的兩隻拿去市場讓人認養，但後來才知道，牠們其實是被送去丟掉。這件事對吳淡如的衝擊極大，似乎看見了自己和現實人生中的大斷層，所以最初開始運用的想像力，就是用來想像那兩隻小狗的未來，想像牠們應該被好心人領養，過著幸福的生活。這也是因此在她的異想世界裡總是以動物為主題的原因。

這次吳淡如與認識20年的陶藝家黃玉英在華山町舉行藝術聯展，展出名稱為「樂觀星球物語」，裡面包括她這一年做Podcast的感想以及她最喜歡的海底世界，以小貓或是兔子的型態在另一個宇宙悠遊。她希望，不管這個世界如何變化，都要保持樂觀，也期待帶給觀者愉悅的心情。

畫展自7／13起展出至10／11，全部畫作同步也在臉書社團內販售，不過，才剛推出不到3天，隨即被預訂一空。她賣畫的所得都捐給幫助兒童讀書項目，做有效運用。比如藍迪兒童教養中心和幫助越南的至善基金會還有緬甸無子西瓜基金會去年並且幫助緬甸內亂時期留在台灣讀大學的孩子。