43歲女星吳辰君過去演出《鹿鼎記》、《風雲》等經典影視作品，成為當紅女星，不過她2012年嫁給阿里巴巴文化娛樂集團優酷總經理廖懷南後，就淡出演藝圈，專心相夫教子，但仍會透過社群分享近況，今她曬出到海邊遊玩的美照，超好狀態令人稱羨不已。

吳辰君今在社群曝光到海邊遊玩的美照，並寫下「夏天Summer」，只見她穿上細肩帶泳衣，雖然照片只拍到胸上，但超近距離的自拍，讓她43歲真面目現形，皮膚緊緻無瑕疵，完全看不出皺紋，和過去根本沒太大差別，歲月幾乎沒在她身上留下痕跡，令人驚艷不已。

吳辰君16歲時拍攝成龍的電影《警察故事4之簡單任務》，進入演藝圈，頂著「龍女郎」光環出道，讓她邀約不斷，之後演出《超級班長》、《半生緣》、《鹿鼎記》、《風雲》等作品，並和吳奇隆、黎明、甄子丹、劉德華等男神合作，成為當紅女星。

而擁有一雙長腿的吳辰君，有「美腿皇后」的稱號，2012年她和廖懷南結婚，婚後育有一對兒女，而她也淡出演藝圈，重心放在家庭生活上，她也曾對老公讚不絕口，讓她很有安全感，一家四口幸福和樂。