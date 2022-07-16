1名男子被目擊坐在女騎士後座，1手拿著手機，手機螢幕朝向後方，向後方民眾顯示「新手駕駛」標誌，男子另1手則緊緊握著手把，目擊網友笑說「不得不說，這男的很讚，很替大家著想、很貼心」，也有人說「感覺他快嚇死了，右手緊抓著」、「用生命在提醒大家」。

臉書「爆廢公社」有網友分享1張照片，1名坐在機車後座的男子手拿著手機放在背後，手機螢幕對著後方騎士，上頭顯示著由黃、綠顏色所組成的圖示，並寫上「新手駕駛」4個大字，男子疑是就是為了向後方來車示警，目擊網友曝光照片笑說「不得不說，這男的很讚，很替大家著想、很貼心」。

1名男子被目擊坐在女騎士的後座，1手上拿著手機，手機螢幕朝向後方，向後方民眾顯示「新手駕駛」的標誌，男子另1手則緊緊握著手把。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友紛紛留言「為了用路人的安全，冒著犧牲自己性命的危險，令人感佩」、「他抓的很緊，代表請遠離」、「感覺他快嚇死了，右手緊抓著」、「用生命在提醒大家」、「這像極了我教青梅竹馬騎車的樣子」、「他其實在求救」、「字太小了，要靠近才看得到，這樣反而容易撞到」、「充滿求生慾的雙手」。

不過其實該標誌其實源自日本政府，根據日本《道路交通法》規定，駕駛在取得「第一類普通汽車」駕照後，必需在車輛前後高度40至120公分範圍內貼上此標誌至少1年，為此保護道路駕駛經驗尚不足的新手駕駛及其周圍的車輛，降低交通事故，但並未明文規定1年後是否仍可貼此標誌。