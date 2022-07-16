吳文彥也表示，透過日照、日托、幼兒園的福利設施配置，打造照顧老人和青年與育兒家庭的全齡生活空間。（高市都發局提供／楊舒婷高雄傳真）

國民黨高雄市長候選人柯志恩16日在臉書拋出適老住宅的政策，貼出數據表示2022年5月高雄市高齡人口比例已達17.9％，距離「超高齡社會」僅剩2.1％，顯示人口老化問題在高雄已不再分鄉村都市，高雄市都發局長吳文彥也回應，市長陳其邁上任後，積極規劃全齡友善社會住宅，包括設置托育、日照中心等多項公共設施，也批評高雄市前市長韓國瑜任內毫無作為。

柯志恩在臉書上提到，為長者規劃適老住宅是重要的一部分，適老住宅不只是在每個社會住宅中建立「托老社福機構」，而是真切的理解高齡長者生活上的需求，要從多面向來思考，並承諾自己會打造一個友善、適宜的高齡城市，讓居住在城市內的長者朋友活得「越老越年輕」。

都發局局長吳文彥回應，高雄市前市長陳菊任內，就在左營設置了銀髮家園，並積極規劃興辦前金大同、苓雅凱旋青樹、鳳山建國、鳳山五甲、三民新都等5處社會住宅，更批評前市長韓國瑜任內社宅規劃停滯，沒有提出規劃設計興建社宅計畫，也沒有新增社宅預算。

吳文彥也表示，若居家環境對長者不友善，市府也提供老屋換居的計劃，長者可以移居到有無障礙空間的社宅，目前市府規劃的社宅總共有四處，包括即將落成的凱旋青樹社宅、新都社宅、岡山社宅以及大寮社宅，均有規劃青銀共居的智慧共享生活空間。透過日照、日托、幼兒園的福利設施配置，打造照顧老人和青年與育兒家庭的全齡生活空間。

高雄市住宅發展處處長翁浩建說，高市府跨局處合作，預先盤點各社宅基地社福空間需求，在設計上就配置適宜且多樣化地面層空間，引入社會福利、身心障礙、長期照顧、文康休閒、社區活動、商業活動、幼兒園、托育服務及青年創業機能，讓社會住宅不只是照顧弱勢及青年居住，更能造福住戶及社區鄰里居民，創造更大的公共利益與社會價值。