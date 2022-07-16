近期，新冠肺炎疫情Omicron的BA.4和BA.5亞分支已成為南非、葡萄牙等國家的主要流行毒株，大陸北京、天津、陝西等地也相繼報告由BA.5亞分支輸入病例引起的本土疫情。中國疾控中心病毒學首席專家董小平日前表示，目前資料顯示，BA.4和BA.5亞分支傳播力明顯提高，但致病力和其他Omicron亞分支相比沒有明顯變化，第九版防控方案仍然適用，針對「BA.4和BA.5亞分支，我們不能輕視，但也不用恐慌。」

根據新華網引述董小平說，BA.4與BA.5亞分支潛伏期明顯縮短，在沒有或很少有公共衛生措施干預的情況下，反映病毒傳播情況的基本感染數（R0）很高，給全球帶來較大壓力。他指出，總體來看與其他Omicron亞分支相比，其致病力並沒有明顯的增加或者減弱，對老年人和基礎病人群仍具較大威脅。

至於大陸現有新冠病毒疫苗對於BA.4與BA.5亞分支是否仍然有效？董小平表示，BA.4和BA.5亞分支免疫逃逸能力有所增強，但接種疫苗對於預防重症和死亡仍然有效，對於預防感染的效果則還有待於更大的資料觀察。他呼籲，符合接種條件的人群，儘快完成新冠病毒疫苗全程接種和加強免疫。

而之前感染過新冠病毒的人群是否會再次感染Omicron變異株？董小平表示，仍然存在被Omicron變異株感染的可能性，但並不會比其他人群更易感染或出現更嚴重的臨床結果。