臉書粉專「94要上國道」月初發起大型重型機車上國道行動，然而活動結束後遲遲等不到交通部正面回應，今（16日）再度發起活動，號召全台1500萬輛50CC以上的機車騎士，7月18日起連14天騎上國道爭路權，恐導致交通受衝擊。

臉書粉專「94要上國道」今發起「堂堂正正用路、規規矩矩行車」活動，號召全台1500萬輛50CC以上的機車，在7月18日至7月31日上國道爭取合理路權，並強調，台灣是1968年11月8日國際道路公約簽約國，根據該公約第25條內容說明，50CC以上的機車也可行駛國道。

實際上，該粉專7月初就發起大型重型機車上國道行動，要重機騎士上國道爭取開放路權，不過國道公路警察局全面部署警力防堵因應，活動全程共攔獲91輛機車進入國道。

根據《ET新聞雲》報導，交通安全協會理事長陳宏益表示，由於7月初的活動結束後，主管機關交通部仍未回應，因此決定發起本次活動，號召全台機車騎士共同參與，不該讓自己權益睡著。

針對此活動，交通部高速公路局呼籲大型重機和白牌機車騎士依循法律規定，依照交通規則行駛，不要造成其他用路人困擾，若有違規情況，將會依法開罰3000到6000元，另需負擔拖吊費用。