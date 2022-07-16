覃男將鈔票全部擺放在床單下，如今已付之一炬，現場只看得到灰燼與床的骨架。(圖／網易新聞)

不少人都覺得，貴重物品要放在肉眼可及的地方才能安心，不願把現金存進銀行。大陸就有一名男子，習慣把鈔票都擺放在自己的床單下，沒想到家中發生大火，燒光所有家具，總計10萬人民幣(約44萬台幣)的鈔票也無一倖免，全變灰燼，讓他崩潰不已，直問「我該找誰討」。

根據《網易新聞》報導，這起火警發生在11日中午的浙江杭州，23歲的覃男出門辦公，未料沒多久後收到室友傳簡訊「兄弟出大事了，你房間冒煙了」，他趕緊趕回租屋處，發現自己房間早已被燒個精光，床單底下的鈔票也全變為灰燼，只剩床的骨架。

覃男接獲通知趕緊返家，屋內卻早已燒個精光，讓他無語問蒼天。(圖／網易新聞)

更慘的是，租屋業者與消防局都表示，由於現場付之一炬，實在無法看出有沒有10萬現金痕跡，且火警原因與責任歸屬尚未查明，因此恐怕無法賠償，只能等待近一步鑑定結果出爐。

被問到為何現金不存進銀行，要放在床單底下，覃男表示，這是自己長年養成的習慣，每次搬家都會這麼做，要睡在現金上他才有安全感，安心入睡，覃男說自己不喜歡拍物質的東西，所以也沒拍照留存，也讓「討債」難上加難，無語問蒼天。