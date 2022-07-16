大陸觀察者網報導，美國班福德號（USS Benfold）飛彈驅逐艦，繼13日進入中國所控南海西沙群島12浬海域範圍內，遭共軍南部戰區指稱「擅闖中國西沙領海，被我解放軍驅離」後，又於16日以「自由航行」為由，進入南海南沙群島海域。這是美海軍本周第二次進入南海。

美國海軍網站發布聲明表示，班福德號飛彈驅逐艦（DDG 65）7月16日在南中國海南沙群島附近「依據國際法行使航行權利與自由」。但沒有說明是在何時進入該海域。

資料顯示，班福德號屬於阿利伯克級FA型，為本級艦第15艘。在1994年下水，是美國海軍現役作戰序列中為數不多的曾訪問過中國的軍艦（2016年美國太平洋海軍司令乘坐班福德號訪問青島港）。

陸媒引述消息稱，拜登政府上台後，這艘曾訪華的軍艦被「專門用來挑釁中國」，從去年7月到現在，共計6次闖入南海海域，4次被警告驅離；這次更是發生「一周內由同一艘驅逐艦兩次非法闖入」的情況，非常罕見。此前有分析人士認為，拜登政府選用有特殊意義的班福德號頻繁進行類似行動的意義大有要和前任政府對南海對華的態度「畫清界限」，表明美國海軍對中國的「新一輪態度和訊號」。

觀察者網報導，中方已多次強調，美艦這種行為未經中國政府批准，係非法。

在本周稍早，美國雷根號航空母艦攜帶打擊編隊也到了南海，隨後還放言「我們在南中國海的存在表明美國致力於一個自由和開放的印度-太平洋」；相比於過去，今年美國在南海的行動明顯上升了一個數量級。有消息人士認為，拜登政府很熱衷於要求歐洲的盟友從千里之外來南海「自由航行」表態，就像去年一樣；但正如在馬德里峰會結束後的聯合公報一樣，只有英國和紐西蘭對這件事很關心。

共軍南部戰區日前已披露兩張班福德13日在西沙群島現場處置圖。一張是班福德號全貌圖，能清楚看到舷號；另一張則是從中國艦艇咸寧艦上拍攝到的「班福德號遠景圖，表明該艦當時正對班福德號進行跟蹤監視。照片顯示，美艦火炮和火控雷達都處於起始位置，未進行操演。專家分析稱，美艦可能意在表明自己打算「無害通過」。

南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校日前表示，近期美艦頻繁在南海海域挑釁。美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係準則，是其大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證。

美國海軍13日表示，班福德號離開西沙海域同時，雷根號航空母艦(USS Ronald Reagan)打擊群正在南海執行任務，並強調美國致力於自由開放的印太地區。這是雷根號今年首次進入南海。