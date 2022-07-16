具俊曄在「高雄旗津啤酒嘉年華」演出，氣氛嗨翻，開心跟粉絲玩自拍。（寬寬整合行銷提供）

具俊曄在「高雄旗津啤酒嘉年華」演出，氣氛嗨翻。（寬寬整合行銷提供）

「國民姐夫」具俊曄（DJ KOO）、男團「B.T.O.D」、DJ SWALLOW a.k.a 妖嬌等人在16日於「高雄旗津啤酒嘉年華」輪番上陣演出。具俊曄暌違24年重回高雄表演，熱情與觀眾打招呼，還大秀中文告白粉絲：「我愛你們！」並重現「酷龍」的夯曲〈BING BING BING〉，瞬間掀起高潮，全場上萬觀眾齊唱。

他一連帶來40分鐘的DJ演出，還跟台下歌迷玩自拍，引起尖叫，這回再度重回高雄演出，心情興奮，對高雄的熱情及人情味仍印象深刻。他昨下午搭高鐵南下，一抵達高雄看到許多當地美食，十分開心，包括炸魚、蝦子等新鮮海產，他開心大啖在地美食、享受高雄景色。

B.T.O.D與DJ SWALLOW a.k.a 妖嬌的同台演出，雙方先前在高雄旗津啤酒嘉年華主題曲〈還有你的笑容〉MV合作，這次再度合體，默契十足。B.T.O.D在台上大秀精彩的勁歌熱舞，同是主唱張龍確診康復後的第1場演出，他為了呈現最佳狀態，事前特別噤聲3天來保養喉嚨，甚至在排練時都只有比手畫腳，用心保護好歌喉。