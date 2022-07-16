「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，韓國準備為空軍增購20架F-35A匿蹤戰機，讓外界懷疑總統尹錫悅為鞏固美韓關係及對北韓防禦，有意犧牲原本希望購買的20架F-35B和自家輕型航空母艦計畫；因為後者主要用於針對近年與韓國關係跌落谷底、但同為美國東亞關鍵盟友的日本。

《國防新聞》（Defense News）先前報導，韓國執政黨國民力量黨的國會議員姜大植（Daesik Kang）透露，為因應北韓在核武與彈道飛彈技術上不斷增加的威脅，國防武獲計畫局（DAPA）支持為韓國空軍增購20架F-35A，預計將花費30億美元（約新台幣900億元）。

「美國海軍學會新聞網」指出，部分觀察家認為，韓國增購20架傳統起降版本F-35A的決定，恐讓20架短場起飛／垂直降落（STOVL）版本F-35B的採購計畫遭到推遲、甚至取消，而與其搭配的輕航艦構想也將隨之消散。

這代表在明顯抱持親美態度的尹錫悅上台後，韓國的國防規劃優先順序出現變化，確實如同美國所希望的一般，走向增強自身對北韓嚇阻能力、盡可能與日本和解的道路。

因為在對抗直接接壤的北韓時，航艦能夠發揮的效果相對有限。韓國之所以有意獲得該類型戰力，主要用途是對抗近年關係跌落谷底、長期存在領土主權爭議、且正賦予出雲級直升機護衛艦F-35B操作能力的日本。