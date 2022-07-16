三人被警方依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送法辦。（警方提供）

嫌犯作案用的槍枝。（警方提供）

拜訪友人竟引發殺意！新北市1名李姓毒品通緝犯，昨（15）日前往蘆洲拜訪林姓友人時，因聽見林男質問開門的姪子為何不確認身份再開門，認為自己被瞧不起，當下憤而離去，並找來2名友人返回李男住處，持持槍枝、辣椒水、刀械攻擊李男，造成對方多處刀傷，所幸自行就醫後生命無虞，李男隨後打電話報案，警方在今天將一干人等逮捕歸案，並依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

警方表示，主嫌李姓男子（40歲）為新北地檢署發佈之毒品通緝犯，他昨日晚間6時許，前往林姓友人（55歲）位於蘆洲民生街的住處拜訪，在門外等候時，聽見對方質問姪子「為什麼不確認身分再讓人進入？」覺得對方看不起他，因而憤然離去。

李男離開後心有不甘，便找來40歲張姓、36歲陳姓友人助陣，3人再度前往林男住處，並分別持槍枝、辣椒水、刀械痛毆林男洩憤，隨後便逃離現場，而林男頭部擦傷、左手臂及右肩膀刀傷，自行前往醫院就醫後並沒有生命危險，返家後便打電話報警。

警方接獲報案後，根據林男提供資訊，迅速鎖定3名嫌犯身份，在今日上午6時許，於三重逮補李姓主嫌到案，後續再通知2名共犯到案，李嫌也帶著警方前往器械地點起出作案槍枝，警方訊後依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例將3人移送法辦。

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