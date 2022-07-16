米飯是華人的主食之一，只要一天沒吃就覺得渾身不對勁，但看似再日常也不過的白飯要煮得好也不簡單，農委會就和民眾分享正確的「洗米3步驟」，原來用錯方法會讓大量的營養物質流失，讓不少網友看了恍然大悟，還有人驚呼：「原來都做錯了！」

農委會昨（15）日製作圖文，和民眾分享正確的洗米步驟，其實洗米的主要功用就是「洗去附著白米上的雜質與異味」，而在過程中水分也會逐漸滲入米粒，如果洗米的時間過久，很可能會導致異味滲透米粒，而且重要的無機質、維生素B1等營養成分，也可能會順著水流失。

農委會提出洗米的3個要點，可以幫助米飯變得更加Q彈，分別是「動作輕」、「速度快」、「勿搓揉」。首先，以順時針方向用手溫柔並快速地攪動米粒，之後倒掉洗米水再重新裝水，整套動作只要重覆2至3次即完成洗米的步驟。

「動作輕、速度快、勿搓揉」，3步驟讓白飯煮起來更好吃。（圖／取自行政院農業委員會）

除此之外，農委會也建議民眾，購買白米時盡量以量少、小包裝或真空包裝為優先，並挑選有CAS認證、產銷履歷或是有機認證的白米，而開封過後的米可以裝入保鮮盒，並放入冰箱以10度以下低溫保存。

農委會的貼文曝光後，許多網友紛紛留言按讚，表示「長知識了，感恩分享」、「原來！我以前都做錯了，會用手去搓米粒」、「生活智慧王」、「我也是這樣洗，煮出來的飯比較純淨好吃」。