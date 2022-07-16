台北市長選戰，將由國民黨立委蔣萬安、前衛福部長陳時中及台北市副市長長黃珊珊3人對決，媒體人吳子嘉預測，假設黃珊珊拿到20％的選票，陳時中很輕鬆就能當選；甚至認為「黃珊珊有機會讓陳時中贏」這件事很恐怖。

吳子嘉16日在《董事長開講》網路直播節目中認為，陳時中躺在床上選，也會拿到基本盤，他的選舉完全是看黃珊珊的情況，黃珊珊的民調只要越高，陳時中「躺在床上的時間就越長」，陳時中的快樂建立在黃珊珊的努力上。

還有網友問到，台北市有可能把陳時中打成2018年的姚文智嗎？棄陳保黃嗎？吳子嘉回應表示，不可能棄陳保黃。2018年「三腳督」，有兩人是大藍軍，前立委姚文智其實可以拿到20％，不過當時柯文哲可以拿到一點綠營選票。如今陳時中是綠營通吃，能量比姚文智高，陳時中可以拿到30％選票。

吳子嘉接著表示，現在物換星移，假設黃珊珊拿到20％的選票，陳時中很輕鬆就能當選；也就是說黃珊珊「有機會讓陳時中贏」，這很恐怖。不過，以黃珊珊的情況，若能請大咖助選，好好打選戰，是有可能和蔣萬安打成平手，黃珊珊現在還沒開始打選戰，所以台北市新聞還是以台北市長柯文哲較多，要等到真正開始選舉，票才會出來。