國際情勢驟變，美國經濟浮現衰退隱憂。針對當前的經濟狀況，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）雖以一句話表達對金融市場的樂觀看法，「目前沒有任何跡象表明美國經濟正步入衰退」，但他也預警一系列潛在未爆彈，可能會對市場造成負面影響。

CNBC報導，戴蒙說，強勁的就業市場和消費者支出，顯示美國的經濟持續成長。如戴蒙所言，美國6月非農就業數據報37.2萬人，超乎預期的25萬人，上個月平均時薪也年增5.1%；此外，消費者支出雖然增幅放緩，5月年增0.2%，低於路透社預估的0.4%，但也持續成長。

消費者強勁的支出在摩根大通業務中也有跡可循，消費者在餐飲和旅遊等非必需消費中強勁支出，第二季簽帳金融卡、信用卡總支出成長15%，信用卡貸款成長16%，消費者需求不減反增。

但報喜的同時，針對全球金融市場的潛在風險，戴蒙也憂心示警，地緣政治緊張、高通膨、消費者信心減弱、升息的不確定性、空前的量化緊縮及其對全球流動性的影響，伴隨俄烏戰火對全球能源和食品價格的影響，種種因素結合在一起，都可能在未來某個時候對全球經濟產生負面影響。