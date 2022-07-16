醫學期刊《刺胳針》近期一項研究指出，酒等到40歲以後再喝其實更好，有助於降低心血管疾病、糖尿病等風險；此外，飲酒無助於未滿40歲族群的身體健康，甚至可能增加意外身亡機率。

根據美國有線電視新聞網（CNN）14日報導，該研究針對全世界204個地區，年齡介於15至95歲受試者，主要追蹤300多種疾病導致早死以及身體障礙；發現約有13.4億的人喝酒量達危害標準，其中近6成比例都發生於15至39歲，且三分之二都是男性。

研究發現飲酒對於40歲以下族群存在風險最高，可以說是沒有任何益處，還會增加額外生命威脅，如車禍、自殺、謀殺。

少量飲酒確實可能降低全球主要死因如血管疾病、中風、糖尿病等。然而，該研究想傳達的概念是「沒有人應該要用喝酒來獲得健康，有些人根本不必喝」。事實上，飲酒對於高血壓、肝病、癲癇以及其他癌症沒有提供保護。

華盛頓大學醫學院教授艾曼紐拉(Emmanuela Gakidou)則建議老年人，「少量飲酒比完全不喝對你更好」。

進一步指出標準酒類攝取量為10克純酒精，可能是100毫升的紅酒、一瓶濃度3.5%的啤酒，或濃度40%的烈酒30毫升。

國家酒精濫用和酒精中毒研究所(NIAA)也強調，喝越多酒對於65歲以上長者怎麼說都令人擔憂，因許多老年人會服用一些可能與酒精產生反應的藥物，進而導致健康惡化的情形。

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※「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」，以及「本場所不販賣酒予未滿十八歲者」。