「飛躍一號捐血車」是全台第一台油電兩用捐血車。(蔡依珍攝)

青埔青昇路捐血亭啟用。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅16日和桃園市長鄭文燦再度合體，為桃園百齡扶輪社捐血車及捐血亭啟用剪綵。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅16日和桃園市長鄭文燦再度合體，為桃園百齡扶輪社捐血車及捐血亭啟用剪綵。(蔡依珍攝)

桃園百齡扶輪社16日捐贈「青埔青昇路捐血亭」和「飛躍一號捐血車」，這也是全台第一台油電兩用捐血車，市長鄭文燦指出，以往捐血車在捐血期間需要發動引擎，帶動冷氣輸出會產生較多噪音，新型環保捐血車，插電即可使用，可大幅提升捐血環境友善度。

鄭文燦說，疫情2年半來，扶輪社未曾停下腳步，除了積極協助市府設置配有冷氣、網路及電話設備的社區採檢站、篩檢亭，提供醫療團隊友善的採檢環境之外，去年新竹捐血中心血荒時，3502地區也號召捐贈2000袋血，即時解決血荒問題，且各項扶輪計畫都執行得相當成功。此外，扶輪夥伴在醫療、公衛、健康照顧上也十分積極，也希望未來可以配合各醫院投入更多醫療資源服務，造福更多民眾。

鄭文燦也提到，今日百齡扶輪社所捐贈啟用的「飛躍一號捐血車」及「青埔青昇路捐血亭」，屬新型環保捐血車，以往捐血車在捐血期間需要發動引擎，帶動冷氣輸出會產生較多噪音，「飛躍一號捐血車」插電即可使用，可大幅提升捐血環境友善度。

新竹捐血中心指出，「飛躍一號捐血車」是全台灣第一台油電兩用車，造價約800萬，過去環保捐血貨櫃造價約550萬，得靠其他拖車載到目的地，「飛躍一號捐血車」可直接開抵目的地，機動性更高，今啟用後，桃園將有6個捐血亭、7個接電處，強調血液一半是來自捐血站，另外一半都是來自機動站，希望透過更便利捐血讓血液源源不絕。

新竹捐血中心指出，截至今日，血液量約只剩4天庫存，鄭文燦也呼籲市民踴躍捐血，讓疫後的台灣，透過公益行動讓需要協助的病患獲得更大幫助。

林智堅說，他過去也曾是新竹北區扶輪社一員，深刻理解扶輪社的精神就是服務，在擔任新竹市長時，就很感謝各社團的投入，尤其過去這兩年受到疫情的影響，在政府資源有限的情況能結合民間力量，為社會做更多事情，讓資源能深入各個角落，協助更多需要幫助的民眾，強調未來當選市長後，一定會讓政府和社團持續互助合作，一定可以將桃園打造成更溫暖、美麗的城市。

林智堅表示，從上週五辭職後，就每天勤跑基層，直到今日，全桃園13個行政區中，就已經走了10個，行程也將近要破百場，由於過去是從基層出身，所以深知聆聽地方心聲的重要性，過去在新竹市長任內，透過設計力導入公共建設，改變了新竹也翻轉了新竹，現在新竹人以身為新竹人為榮，這都是扎實的政績，未來一定會延續鄭文燦市長五星級的施政，做更多加值的規劃，服務桃園市民。