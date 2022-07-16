前新竹市長林智堅論文涉抄襲，民進黨群起相挺。國民黨立委江啟臣今在臉書表示，兩年前國民黨高雄市議員李眉蓁參與高雄市長補選也遭爆論文抄襲，當時國民黨選擇陪李一起面對、勇敢承擔，正視、反省、檢討是國民黨面對錯誤的態度。

江啟臣也提到，2019年4月14日蔡英文總統說「作為政治人物，領導國家、承擔責任，誠信是最基本的條件」，那請問林智堅有沒有抄襲？誠信還是不是政治人物最基本的條件？看到民進黨上下動用國家機器護航、是非不分，讓人不齒。

江啟臣說，選舉是一時，誠信是一輩子，但蔡總統自己的論文沒有交代清楚就罷了，現在綠營全黨上下不分黑白護航林智堅，不敢面對自己的過失、錯誤，忘了誠信是做人的基本價值。

江啟臣說，從私菸案僅辦基層軍官、查水表打壓民眾質疑，在疫情高峰期在立法院闖關三讀阿扁國務機要費除罪化修法、在解嚴紀念日當天讓貪污犯不受司法追訴，這就是民主進步黨的民主進步？台灣民主自由絕不能變成顏色對就能除罪。