衛福部長陳時中將卸下疫情中心指揮官職責及部長職位，高調投入角逐台北市長寶座的選戰，並找來吳思瑤當競選總幹事，之後輔選團隊又陸續增加多名立委，包括高嘉瑜、范雲、林昶佐等。對此，媒體人朱凱翔發現他集滿了10位立委，將他與2018年陳其邁選高雄市長時的10位立委、10位總幹事的事蹟拿來比較，並揶揄說「後來的故事，大家都知道了」，引發網民一片爆笑，紛酸：「烏合之眾」、「綠聚人」。

朱凱翔今(16日)在臉書粉專「不演了新聞台」發文寫道：「話說陳時中宣布參選之後，先是發佈了吳思瑤當總幹事，莊瑞雄，林楚茵當發言人。又新增了高嘉瑜、洪申翰，吳玉琴，范雲與管碧玲，組成8名立委的所謂『總統級輔選團隊』。高嘉瑜對此向蔣萬安叫陣，酸蔣萬安組不出團隊。」

他拿來跟2018的陳其邁10立委輔選陣容比較：「姑且不論蔣萬安是不是組不出團隊，我只想提醒嘉瑜：#民進黨史上最強的市長競選團隊，我只服2018年的陳其邁與『#十常侍』，10位立委，10位總幹事，真的是『蒿吐露絲』（怎麼輸），陳時中還差兩人呢。但後來的故事，大家都知道了。」不久他又更新說：「我漏掉了林昶佐與何志偉，其實陳時中已經組成『十常侍2.0』」。

陳其邁2018年的10立委總幹事群包括：第1選區邱議瑩、第2選區邱志偉、第3選區劉世芳、第4選區林岱樺、第5選區管碧玲、第6選區李昆澤、第7選區趙天麟、第8選區許智傑、第9選區賴瑞隆及不分區鍾孔炤。

有網友貼出林秉樞（立委高嘉瑜的家暴前男友）與陳時中的合照說：「這個才是最強」，也引發爆笑；還有人貼立委林靜儀與陳亭妃的媽祖扮相說：「還差這兩個吧？」；其他網友說：「港湖胖虎（高嘉瑜）到了選舉還是乖乖歸隊」、「跪求邁邁那年的心理陰影面積~」、「最強團隊然後就屎了！」、「就是不行才找人來撐著，結果是一個個來比爛的！」、「這些團隊專打藍色小精靈，其他的都不會」、「烏合之眾」、「綠聚人」。