桃園市長鄭文燦（中）、民進黨桃園市長參選人林智堅（右四）、立委呂玉玲（右七）、立委湯蕙禎（右二）等人赴龍元宮參拜。（蔡明亘攝）

龍元宮外街道擠滿民眾。（蔡明亘攝）

「夜戲神龍」晚會中舞龍表演。（蔡明亘攝）

「神龍小吃」故事採集路邊攤。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦（右）偕民進黨桃園市長參選人林智堅（左）上台舞龍珠。（蔡明亘攝）

桃園市龍潭區龍元宮歡慶神農大帝千秋聖誕，市府與地方創生團隊野菱蔓生、地方社團、商圈、宮廟與社區合作，推出「神龍鬧鎮」文化廟會慶典。今晚以「夜戲神龍」酬神，現場人潮塞滿街道，民進黨桃園市長參選人林智堅也與桃園市長鄭文燦一同出席，爭取曝光度。

今晚龍元宮夜戲神龍晚會，鄭文燦、林智堅、立委呂玉玲與湯蕙禎、以及在地市議員徐玉樹、林昭賢與劉熒隆、客家局長黃傅淑香與青年局長陳冠穎等人大陣仗出席。不少民眾也帶著全家人到場參與今年新型態的酬神晚會，人潮塞滿龍元宮前街道，現場氣氛相當熱鬧。

鄭文燦表示，神龍鬧鎮系列活動為年輕團隊自主發起，想成為自大溪大禧後，另一個代表性品牌，透過創意將傳統宗教祭典變身為文化廟會，引起地方上很大迴響，藉由各式活動讓大家更認識龍潭的故事。鄭語畢後，雖主持人邀林智堅致詞，但林頻頻揮手示意後匆忙走下舞台。尾聲舞龍表演結束時，鄭文燦與林智堅2人上台高舉指揮隊形變化的龍珠，和其他來賓合影。

神龍鬧鎮活動獲得正面迴響，從小就在龍元宮廟口長大的神龍鬧鎮總策展人邱子軒表示，首屆神龍鬧鎮感謝各界支持參與，希望以信仰生活的視角，帶領民眾認識龍潭，更喊話「我會用一輩子的活力來活化龍潭」，讓更多人認識龍潭、願意到龍潭玩。