桃園市長選戰，形成民進黨林智堅和國民黨張善政、民眾黨賴香伶「三腳督」局面，其中林智堅身陷論文門事件。至於林智堅、張善政兩人誰贏面大？媒體人吳子嘉竟認為，目前來看，林智堅、張善政輸贏差不多。

有網友16日在《董事長開講》網路直播節目中問到，「得罪在地的張善政和深陷論文門的林智堅，誰贏面大?」吳子嘉分析認為，其實這兩人輸贏差不多。林智堅已經把台灣大學的招牌砸爛掉，甚至把台大搞臭。照理說，林智堅發生這樣的狀況，張善政的選情應該會改善， 他的選情卻一點都沒有起色。所以即使林智堅在爛的情況下，張善政都不見得會贏。

吳子嘉覺得，民進黨立委鄭運鵬應該出來選，他若出戰，就穩贏。要注意的是，民進黨在登記前換人，也是有可能。萬一台大判決，林智堅的論文是假論文，那就沒得選了，民進黨會換人，換一個人，問題就解決掉了。

不過，吳子嘉也認為，民進黨要換人也不容易，因為桃園市長人選提名，是總統蔡英文自己拍板決定的，蔡英文也對林智堅論文們定調為全部是抹黑。因為蔡英文非常同情論文門這件事，也許心有戚戚焉。