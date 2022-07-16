亞洲盃男籃錦標賽的「兩岸大戰」16日晚上登場，儘管林庭謙替中華隊攻下全場最高30分，可惜面對迎來「大魔王」周琦確診後首度復出上場的中國隊，中華隊仍以80比95敗下陣來，預賽1勝2敗、排名B組第3，接下來18日將跟A組第2的約旦爭搶8強門票。

中華隊外籍教練帕克此役變陣，改用黃聰翰取代劉錚先發，仍遭中國隊打出13比4開局，甚至首節還剩3分31秒，周琦也替補上場，這是他本屆亞洲盃首度出賽，中國隊把領先擴大到15分，幸好中華隊靠蘇士軒、林庭謙各一記三分球，打完首節追成19比28。

來到次節，中國隊一開始又打出9比0，且很快把領先差距擴大到22分，幸好林庭謙延續首節火力，搭配阿提諾、陳盈駿兩人支援砲火，中華隊再次縮小雙方差距，打完上半場，中華隊43比54落後，林庭謙半場就拿14分，阿提諾11分、9籃板。

中華隊第3節一開始就靠陳盈駿的三分球，以及林庭謙的切入上籃，縮小差距到只差6分，甚至靠著阿提諾連拿5分，把比數追成60比63，可是中國隊也靠胡杰、顧全兩人的三分外線重新擴大領先，打完前3節，中華隊仍以65比74落後。

中國隊末節開始靠著孫銘徽、周琦兩人火力，重新擴大領先到16分，反觀中華隊只能依賴林庭謙的火力勉強追分，打到最後4分17秒，阿提諾被換下場休息，幾乎宣告中華隊已經提前放棄這場比賽，接下來雙方幾乎都用板凳消耗剩餘比賽時間。

中華隊除了林庭謙轟下全場最高得分，阿提諾也拿18分、12籃板，但他三分球投4中0，罰球也是不及格的罰10中4，罰球命中率偏低仍是他的最大罩門，陳盈駿13分、6籃板及5助攻；中國隊以王哲林17分最高，孫銘徽16分，趙睿15分，胡杰13分，周琦10分、8籃板。