張琳。（固力狗娛樂提供）

張琳在小S主持的《小姐不熙娣》表現出色人氣攀升。（固力狗娛樂提供）

張琳因為在《小姐不熙娣》表現出色人氣開始攀升，女團「Sun Lady」出身的她剛出道的幾年演藝之路並不順遂，一直到近年開始有自己的事業成立「伊爾莎電商有限公司」在教學自媒體課程也成績斐然，因為外型酷似韓國人氣女團Lisa而再度翻紅，有台版Lisa的稱號。

張琳分享成為《小姐不熙娣》固定班底太榮幸，錄影時都很歡樂就像閨蜜聊天一樣，她說：「我覺得S姊有個魔力，每次錄影我就像吃了誠實豆沙包一樣尺度大開，錄完節目以後S姐偶爾也會跟班底一起喝酒聊天，就真的像是姐妹聚會一樣，S姐完全放鬆真的不是客套，跟我們喝到底度過紓壓的一晚。」

談及台版Lisa的稱號張琳充滿感恩，「其實我自己非常喜歡Lisa，也期許自己和她一樣不管遇到多少困難和惡語都永不放棄，之前因為照片太像Lisa被粉絲檢舉，整個IG帳號被鎖住消失，說我盜用他人身份，後來把自己的身分證照片發給官方證明，1個禮拜才把帳號還給我，從來沒想過會發生這樣的事，好險把帳號拿回來了。」

除了藝人身份張琳的電商副業經營得有聲有色，她不斷擴大公司的業務項目，四處演講分享自媒體經營成功的關鍵，「之前我在深圳主要經營的自媒體就是抖音，有經營的相關經驗，目前在抖音接到一線品牌植村秀和香港的保養品牌的商務合作，除此外也代操盤家具品牌做行銷，疫情嚴峻期間業績逆勢上漲，操盤1年來營業額達到3千萬很有成就感。