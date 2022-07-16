衛福部長暨疫情中心指揮官陳時中卸任在即，將要辭職轉戰投入台北市長選舉，雖因此被不少民眾抱怨為「落跑部長」、「落跑指揮官」，但媒體人黃揚明今(16日)在《洪淑芬辣晚報》中指出，民進黨給他10位立委的超高輔選規格，就是要當他的分身，代替他跑遍基層；且不怕陳時中仇恨值超高，只要綠營能確實掌握4成多一點的選票，加上蔣萬安與黃珊珊藍白陣營的票數略為平均，就可能奪回民進黨睽違24年的台北市長寶座。

黃揚明表示，這個團隊是史無前例，民進黨從來沒有用過這個高規格，去參與一場直轄市長的選戰；現在民進黨總共有13席不分區立委，就有6個人在陳時中團隊，前3名的吳玉琴、洪申翰、范雲都在列，可見這次民進黨要把台北市奪回來的決心很強；而管碧玲在陳水扁當台北市長時曾在市府工作，對台北市政並不陌生；而莊瑞雄是從台北南下屏東挑戰，也是台北起家；黃揚明說：「藍營不要小看這個團隊！」。

黃揚明表示，民進黨用史無前例的高規格去幫陳時中打台北市長選戰。（圖／取自《洪淑芬辣晚報》）

黃揚明分析指出，這次台北三腳督，只要拿到4成多一點的選票，可能勝算就非常高，所以民進黨要集結所有能幫助陳時中的力量；他舉例，林昶佐代表的不只是中正萬華，在台北有好幾位議員是林昶佐系統，包括士林北投的黃郁芬、大安文山的林穎孟、中山大同的林亮君，這些都是無黨籍，從時代力量跟著林昶佐一起退黨，基本上都是屬於林昶佐團隊。所以是擴大結盟，不只民進黨，包括范雲的子弟兵苗博雅，這段時間他們要所有所有親綠、泛綠的力量「集結」、最大化。

「如果他們真如王世堅議員所說，能夠拿到43%的選票，幾乎已經立於不敗之地啊！」黃揚明說，所以大家不要小看這個團隊，有人說仇恨值高？在民進黨拿不到的57%選票裡，可能對陳時中仇恨值高，但是剩下的43%喜歡陳時中，喜歡得要命，他就當選了；「今天民進黨在玩的是，你恨我沒關係，但喜歡我的人喜歡得要死！」因為這次選舉不是玩「過半」，這次是三個人對立，三腳督狀態下，如果蔣萬安跟黃珊珊能平均分配選票的話，陳時中是躺著選。

黃揚明表示，這些立委的布局就表示，他們要當陳時中的分身，陳時中不可能400個里長一個個都能見到，沒關係，就拜託莊瑞雄、林楚茵、何志偉、高嘉瑜、林昶佐、吳思瑤，這就意味著民進黨有非常強烈的決心，要把24年沒辦法執政的台北市奪回來。