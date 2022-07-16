消防員發現裡頭獨自居住的女屋主在2樓臥室被活活燒死，一旁有被開啟的桶裝瓦斯，目前正調查火災原因。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

高雄前鎮區今（16）晚發生瓦斯氣爆釀火災意外，1棟民宅2樓整層竄出恐怖火焰，火勢在15分鐘內被撲滅後，消防員入內發現裡頭獨自居住的女屋主在2樓臥室被活活燒死成焦屍，一旁有被開啟的桶裝瓦斯，目前正調查火災原因，驚悚事發影片也在網路上曝光。

臉書「記者爆料網」曝光影片，只見住家2樓竄出熊熊火焰，濃密黑煙不斷竄升，整層樓幾乎都被火焰覆蓋，還有零星的火苗墜至樓下，左鄰右舍見狀況相當焦急驚恐，大批消防人員緊急到場防止火勢蔓延，火勢於15分鐘後撲滅，警消清查火場時在2樓臥室發現1具女焦屍，屍體旁有被開啟的20kg桶裝瓦斯。

消防局表示，高雄市前鎮區鎮東四街1棟5樓民宅，今（16日）晚間19時50分許發生火警，消防局獲報後立即出動13車32人前往搶救，到場時2樓已有猛烈火煙竄出，消防人員立即破門佈線搶救；目前死者身分為49歲王姓女子，據鄰居表示她平時都是一人住，也已聯繫家屬到場，要釐清及調查火災原因。

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