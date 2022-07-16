婦產科名醫王樂明沉痛分享愛妻抗癌的歷程，原來，他年僅40歲的妻子罹患卵巢癌4期，體內出現各種毛病，每當要積極治療時，又會有另一個器官又出現狀況，「身體的每個器官都在失火」，即便身為經驗豐富的醫師，王樂明也坦言：「已經不知道該怎麼辦」，一度在節目中忍不住潰堤。

王樂明昨（15）日在節目《新聞挖挖哇》中透露，年僅40歲的妻子在4月時有肚子悶痛、頻尿的症狀，但他當下判斷應該只是泌尿道感染，不料後來居然接連出現下背痛等情況，就算已經服藥，疼痛還是絲毫沒有減緩，原本妻子不願意做更精密的檢查，但拗不過王樂明的堅持，還是前往醫院照超音波，結果一看倒影像「就知道完蛋了」。

後來，王樂明為妻子安排了一系列檢查，包括電腦斷層、正子攝影等，發現妻子有大約7公分形狀不規則的腫瘤，且身體多處如骨盆底的淋巴、主動脈、腸子腹膜、乳房上方都疑似有轉移的情況。第一次手術時王樂明決定親自上陣，沒想到過成中發現主動脈上也有轉移的現象。讓他面臨一生中最困難的抉擇，若不開，往後有極大的可能會再度復發；若決定動刀，一旦不小心割到大動脈，愛妻可能就在手術檯上離開人世，僅管王樂明行醫多年、經驗豐富，在面對親人的生死關頭，還是忍不住落下男兒淚，直呼「其實我不知道該怎麼辦」。

雖然第一次手術非常成功，且化療並沒有太大副作用，無奈天不從人願，後續引流卻開始出現粉紅色甚至鮮紅色，代表內部有出血，只好再開第二次手術找出血點。王樂明在腹腔內翻來找去，最後才在膀胱找到一個小小的出血點，此後又再歷經敗血症、腸子沾黏感染、顱內出血、腎功能異常等各種棘手難題，每處理一個就要暫停化療至少兩周，在這段過程腫瘤的攻擊又會再次襲捲而來，就連各科醫生看了都難以置信。

面對病情，王樂明其實也有很多掙扎與無力，看到愛妻忍受苦痛忍不住潰堤。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

王樂明表示，當時妻子在加護病房裡已經沒有意識，身體的器官都在退守，到後來他已經不再看抽血數據，「所有報告都把你推向谷底」，每看一次報告就心痛一次。王樂明坦言，雖然理智上知道「完了，哪裡還有什麼藥可以打」，但情感上一直不知道該怎麼和老婆開口，也無法跟妻子談「最後心願」。

僅管自身擁有豐富的醫療專業，但王樂明也感覺西醫可以為老婆做的治療已經走到瓶頸，也已經跑遍各大廟宇為妻子祈福，但和愛妻平日的那些小日常已不復見，現在往旁邊看「已經沒有人」，言談中滿是無奈。

這集節目曝光後，王樂明的遭遇讓許多網友看了相當不捨，紛紛留言為他加油打氣，「王樂明醫師是非常良善的醫生，這一集看了我一直淚流不止，心好痛」、「真的讓人不捨，這麽勇敢說出這件事太痛苦了，卻能提醒我們女性」、「放下自己的傷痛，和孩子一起努力堅強走下去」、「聽完忍不住流下難過的眼淚，生死無常，活著的人還是要學習放下」、「祝福王太太安息，王醫師辛苦了，大家都知道你盡力了」。