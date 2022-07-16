遭遇40年來最嚴峻的通膨，美式知名賣場好市多（Costco）仍決定凍漲熱狗堡和蘇打水套餐售價，這份招牌套餐從1985年推出迄今都以1.5美元的親民價販售。好市多的企業管理模式及道德自我規範，就連華爾街鼎鼎大名的股神巴菲特（Warren Buffet）戰友孟格（Charlie Munger）都是好市多的超級大粉絲。

商業內幕報導，好市多透過會員每年繳的年費獲利，使其能讓產品有更低價格的空間，並與供應商有更好的議價能力，進而吸引更多的會員加入，是一種「共享規模經濟」的例子。

巴菲特戰友、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長孟格幾十年來都對好市多讚譽有加。自1997年以來即是好市多董事，個人持有好市多約價值8500萬美元的股份。

「好市多是全世界最優秀的零售商」孟格說，好市多有著十分菁英的管理系統，且是職業道德操守良好的公司，盡可能利用成本優勢，成就如今的客戶忠誠度，「如果你一生中，能有一兩次與這樣的企業有所關聯，那你是非常幸運的一個人」。

孟格對好市多的喜愛成為他和巴菲特之間的一個笑談。曾經，巴菲特開玩笑模擬情境，如果兩人在飛機上被劫持，歹徒各給他們一個最後的願望，孟格稱「要替好市多的美德做最後一次演講」，巴菲特則說，「那先對我開槍吧」。

波克夏是好市多股東長達逾20年，卻在2020年第三季度出乎意料的出清好市多股票，孟格曾建議巴菲特買進更多的好市多股份，且不要套現。巴菲特坦言，孟格可能是正確的。