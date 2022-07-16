美國總統拜登今天搭乘空軍一號專機離開沙烏地阿拉伯，結束上任以來首次中東之旅的4天訪問行程。

法新社報導，沙烏地國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）報導，在沙國濱海城市吉達（Jeddah）為拜登送行的官員，是麥加省（Mecca）省長哈立德王子（Prince Khaled al-Faisal）。

拜登是在昨天飛抵沙烏地阿拉伯訪問，與王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）等人會面，試圖修復因他競選時矢言要使侵犯人權的沙國不見容於世界而受損的雙邊關係。