浴室、廁所是每天一定會使用到的空間，也是房子中最容易產生濕氣、黴菌及穢氣的地方，命理師雨揚老師在臉書粉專指出，若廁所風水不好，不僅危害健康、還會造成破財及桃花不聚，因此分享廁所5個風水禁忌及化解法。

禁忌1.廁所無對外窗

浴廁因經常用水故濕氣較重，若無對外窗，濕氣及晦氣無法排出，細菌黴菌就容易滋生，久了就會對居住者的健康造成影響。最好的方法就是開對外窗，若無法做到，則建議加裝抽風機或除溼機，保持乾燥、不可積水潮濕，老師也提醒，使用除濕機要注意安全，以免漏電。

禁忌2.廁所門對房門

門對門在風水中可說是大忌，而臥室為養氣之地，廁所為排汙之處，若廁所門對上房門，穢氣直衝房內，會造成居住者時常病痛，運勢也跟著低迷，除了改門之外，若空間足夠，可使用屏風或活動拉門隔絕，或加裝過膝不透光門簾，並在浴廁內放置一盆小植物或一杯粗鹽吸收晦氣。

禁忌3.廁所雜亂有臭氣

廁所不可太過雜亂、有異味或臭氣，雜亂會使氣流窒礙難行，再加上異味或臭氣環繞，不僅財神不入、財不易聚守，還會有漏財不斷的狀況發生，也有損健康，建議做好收納，馬桶使用後蓋上，隨時保持環境整潔，放置植物淨化空氣，或使用擴香瓶、香氛噴霧維持清香。

禁忌4.廁所慎用玻璃做間隔

透明玻璃優點有美觀、擴大空間的效果，但在風水上浴廁需考量隱密性和隱私性，才能避免爛桃花產生，或造成使用者的心理負擔，進而引發消化及泌尿系統的疾病。最好的方式是換掉透明玻璃，或使用霧面貼增加隱密性。

禁忌5.廁所不能在走廊盡頭

居家住宅中若有走廊，切記盡頭不可是廁所，以風水角度看來會破壞住宅財運，對全家人健康、財富也是一大傷害，建議可將廁所門改成隱藏門，或使用風水簾掛上五帝錢化解，空間夠的話，還可以擺放過腰的植物，切記要常保持廁所門關閉。