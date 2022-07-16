現代年輕女性天性愛美，喜愛打扮漂亮出門，帶給一天愉悅好心情，然而近日大陸有一名網美「天才奶兔」卻因穿著肉色內衣，看似上半身沒穿衣服，遭到網友集體唾罵穿著暴露，還被說不自愛想找個男人嫁，讓她火大回嗆網友：「管好妳自己」，接著唾罵對方：「胸大腰細是天生的」、「別人的指教我無福消受」。

今年6月25日時，網美「天才奶兔」在微博分享她買了朵黃色玫瑰，並PO出手拿黃玫瑰散步的網美圖給網友們，不料穿著打扮本就大膽的她，這次穿的上衣是肉色配上白長褲，乍看就像沒有穿衣服一樣，因此引起網友猛烈圍剿：「秀胸呢」、「這種圖也發，真的不雅觀啊」、「妳覺得好看嗎？讓別人看妳的胸！」

天才奶兔穿著黃色上衣卻因此被集體唾罵。(圖/天才奶兔 微博)

天才奶兔在微博暴怒，稱被網友用不雅字眼唾罵。(圖/天才奶兔 微博)

當時「天才奶兔」曾因此憤怒拉黑不少網友，飆罵「拉黑就是不想讓你看了，別來犯賤了，沒有任何充沛的感情。望周知」然而卻還是不斷遭受網路霸凌，於是她又在微博打下心中怒氣，「連不友善言論都沒有在微博的一天多，到底是誰可憐啊」、「就算我不是完美受害者，抱團攻擊我的無疑是加害者。」

天才奶兔透露已婚身分，並要網友別再對她指手畫腳。(圖/天才奶兔 微博)

距今被唾罵穿著暴露已一個多月，這段期間頻頻說出內心話，「前期我被追著罵好幾千條的時候那些口口聲聲說著『非得要人誇』的女的都去哪了？」接著聲明透露已婚，「雙眼皮割得不好，胸大腰細是天生的，腿短主要靠穿搭和修圖，已婚文風不含蓄，日常很破碎。和我本人一樣」，而她也確實照露性感，靠著堅定自我正面對抗網路霸凌。

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