7月15日至16日，二十國集團（G20）主席國印尼在峇里島召開G20財長和央行行長會議，中國財政部長劉昆以視訊方式出席會議並發言。該會議主要針對全球經濟、全球衛生議程、國際金融架構、可持續金融等議題進行討論。

中國財政部網站16日顯示，劉昆表示，G20各方應繼續維護G20國際經濟合作主要論壇定位，統籌防疫和經濟社會發展，維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應。堅持建構全球發展夥伴關係，全面推進減貧、維護糧食和能源安全、守護人類健康等領域合作。為積極推進落實中國國家主席習近平提出的全球發展倡議，中方宣布擬向在世界銀行新設的疫情大流行防範、準備和應對基金捐資5千萬美元。

劉昆指出，中方將本著「共同行動、公平負擔」的原則，在遵守已有共識、尊重債權人委員會與債務國協商決定的基礎上，有序推進「共同框架」個案債務處理相關工作。中方支持G20財金管道立足職能，針對應對氣候變化的政策展開交流分享，同時主張應堅持共同但有區別的責任原則。