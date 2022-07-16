2022年進入下半年的時光，星座運勢也出現變化。星座專家Amanda 13日在節目《命運好好玩》中，點名雙子座、牡羊座及水瓶座的人，下半年將會一飛衝天、荷包賺滿滿。

▍TOP3雙子座

「雖然小賺、贏過大盤」。Amanda提到，因為雙子座個性，投資時決不會把雞蛋都放在同個籃子裡，所以在這一年更能體會到分散風險的重要性，而這裡說的「小賺」是要跟自己過去的績效相比，雖然會覺得今年的獲利好像沒有過去那麼多，但是跟下半年整個市場的表現相比，雙子座整體來說的獲利仍是非常好的。

▍TOP 2牡羊座

「新興市場、找到寶藏」。Amanda指出，牡羊座在下半年會有兩種表現，一種人可能會抱持「富貴險中求、亂世出英雄」的心態，用豪賭的心態大膽投資，這樣會面臨到的風險比較大；另一種人則是會運用過去累積的經驗，儘管經濟不景氣，卻能找到其他人還沒有發現的新興市場的寶藏，未來非常可期。

▍TOP 1水瓶座

「長期耕耘、獲利驚人」。Amanda表示，水瓶座長對於如何賺錢、投資，變得非常有興趣，為了避免成為「韭菜」，過去的那些耕耘就能夠好好發揮出來，屆時也可能遇到貴人相助，進而獲得驚人的獲利。