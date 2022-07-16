刺殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也（Tetsuya Yamagami）因母親對「統一教」執迷不悟，導致全家幸福生活化為烏有。近日警方也策動兇嫌77歲的大伯到案說明，他供稱弟弟(山上的父親)過世後，山上母親幾乎花光所有遺產，是他自己一手負擔那家人的生活開銷，36年來付了約2100萬日圓。

綜合日媒《體育日本》以及《每日郵報》報導，山上的伯父透露，山上母親可能因為接連面對許多親人的離開，而承受不住打擊，才會加入「統一教會」尋求心靈寄託，現已更名為「世界和平統一家庭聯合會」。

「弟弟(山上父親)好像是因為沉重的經濟壓力，於是在1984年萌生自殺念頭；不久後他的大兒子也因癌症轉移，最後不幸病逝；山上舅舅(母親的弟弟)又在1976年遇上嚴重車禍沒能逃過死劫；年邁阿嬤則是1982年過世。」

接連4位親人離世，山上母親又得擔起一家之主的責任，龐大的責任感與孤寂感佔據，精神開始異常，不惜一切變賣2棟價值4500萬日圓的房產，還將繼承丈夫的上億遺產全部投入，就為了成為一名虔誠的「文信徒」（Moonies）。

山上徹也親口說道，因為經濟因素放棄上大學的機會，「在大伯的幫助下，我進入了一所公務員養成學校」。2005年，當時還是一名海上自衛隊成員的他，因為入伍考試不及格使他精神錯亂，一度自殺未遂就為了死後保險金可以幫助罹癌的弟弟就醫。

據悉山上母親於2002年宣告破產，事實上，他的大伯自父親去世後便開始支撐家計，36年來支付山上所有生活開銷、學費達2100萬日圓(約450萬)，而母親還是一再沉淪，與周圍親戚愈來愈疏遠。