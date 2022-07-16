前總統馬英九16日批評總統蔡英文「非核家園」能源政策錯誤，民進黨則反批表示是國民黨留下的爛攤子；馬英九辦公室下午再回嗆，民進黨完全執政仍「一天到晚馬維拉」卸責；接地氣的用語讓PTT鄉民看了嗨翻，難得將「馬英九嗆聲」推到爆，紛喊：「馬英九有看PTT嗎？」、「馬其實做得不差」。

馬英九16日發聲批評總統蔡英文的非核家園能源政策錯誤，民進黨反擊指2016年馬英九交接時，全台備轉容量一度只剩下1.6%，差點造成全台限電，這些缺失就是「國民黨留給大家的爛攤子」。對此，馬辦下午再度回嗆，痛批民進黨完全執政已6年，至今停電不斷、還跳票漲電價，「一天到晚馬維拉（網路用語，引申為找人救援、轉移焦點）」，有什麼臉批評前朝？

「扁維拉」、「馬維拉」這些政治語彙有其來由，2000年首度政黨輪替，陳水扁首度代表民進黨擔任總統，難免有些執政措施為人所詬病，其中包括「八掌溪事件」的救援體系未能及時到位，當時護航者曾發出「國民黨50年遺毒」的說法；等到阿扁下台、馬英九上任後，當有人批評馬執政不力，支持者也如法炮製說「8年遺毒」；當時旅美投手王建民正紅，便有人拿當代最強救援投手「李維拉」（Mariano Rivera），發明「扁維拉」一詞，引申為「少牽拖前朝來卸責」之意，「馬維拉」也依此類推。

此則新聞轉貼到PTT八卦板後，意外引爆鄉民嗨翻，難得「大推馬英九」，紛喊：「廢到可以被馬電」、「核能不就是綠電?」、「老馬中肯」、「老馬執政十四年了，有夠久」、「馬維拉自己講真的好笑」、「熟悉的馬英九語錄我喜歡」、「搞到現在連言論自由都在倒退」、「騜的霸氣回歸」、「哈哈...有看八卦的樣子」、「他是不是有上ptt?」、「都執政幾年了還在扯前朝」、「馬囧硬起來了」、「笑死 瘋狂打臉」。

酸執政黨的聲音更多：「好笑的是想過的法案都能過，不想過的法案就變別人杯葛」、「爛透~民進黨什麼時候才願意檢討自己啊」、「有鍋就往馬英九身上摔，沒招就抄馬英九政策。民進黨根本把馬英九當衣食父母」、「塔綠班：千錯萬錯都不是我們的錯」、「綠營只會扯東扯西~笑死」、「被EE亂搞這幾年才發現馬其實做的不差」、「死忠讓人覺得可憐的是，明明知道黨騙人犯錯，卻選擇欺騙自己」、「能源政策真的是民進黨的鍋，現在還想推卸」。