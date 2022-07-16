國民黨醫療委員會今指出，即將到來的中元節，不知陳時中有沒有甚麼話要對那些因錯誤防疫政策而無辜枉死的大朋友、小朋友說呢？

國民黨醫療委員會質疑，陳時中一路走來，防疫政策走的就是「包裝行銷」路線，重在掩蓋實際的染疫人數，並以大內宣說自己好棒棒以迷惑善良的台灣人，但紙包不住火，當全民配合戴口罩、避免外出群聚，為陳時中爭取有利的6到9個月的黃金準備期，仍舊在他四處唱歌、出席酒宴中，給白白浪費了！

臺灣每日的新冠死亡率依然非常可觀，而各界醫療公衛專家都不斷提醒，染疫康復後還是會有二度感染的風險，特別是《CNN》等外媒，以及國內防疫權威諸如黃立民院長等專家，皆不斷示警，再次染疫對民眾的健康威脅將更為嚴重，但陳時中在參選前完全不處理，因為他只關心選舉！

國民黨醫療委員會直言，陳時中防疫打了大敗仗後，身扛幾千條人命冤魂，竟還好意思告訴臺北市民，他很棒、值得託付，殊不知他擔任指揮官期間，處處打壓臺北市的防疫資源！根本不重視臺北市民！更遑論他指揮無能，讓醫護疲於奔命，要如何讓市民信賴？

國民黨醫療委員會強調，反觀蔣萬安，完全繼承蔣經國總統多做少說，任勞任怨、以民為天的風格，疫情之初是蔣萬安最早提出抒困條例、最早提出以疫苗防疫、最早要求發現金幫助民眾產業、最先與本會共同聲明要求中央備妥口罩、疫苗、快篩、抗病毒藥、重視兒童染疫風險、儘快採購兒童疫苗、呼籲中央以篩代隔、以快篩取代PCR...等接軌先進國家的防疫措施，但陳時中總是充耳不聞，一直等到民眾死傷無數，才［牛步配合］！

國民黨醫療委員會痛批，演垮了防疫指揮官的角色，陳時中還想當市長，並找了4個現任立委做競選團隊，但這團隊成員近期都有不小爭議，2個被選區喊罷免，其中1位差點被臺北市民罷掉，且同意罷免的人數還超過反對票，另1位被稱為是暗黑網軍教頭，被各界洗了一頓，未來鐵定風波再起，最扯的是竟還有心繫柯文哲的成員，與陳時中根本同床異夢。這樣的戰鬥團隊，是要刷新臺北市民的三觀嗎？