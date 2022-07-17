前總統陳水扁等人涉嫌國務機要費貪汙案，遭訴侵占及詐領1億多元，但因《會計法》修法除罪，台灣高等法院更二審15日將前總統陳水扁、吳淑珍、馬永成等7人都判決免訴。前民進黨立委沈富雄表示，自從阿扁爆發這件案子之後，他碰到朋友都會問「如果你是阿扁，你願意當了總統，然後今天的下場是這樣，然後連帶拖累兒子、媳婦，你要這個結果呢？還是寧可不當總統？」多數人認為還是寧可不要。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，因為會計法的修改，而得以免訴。而得到最大好處恐怕是馬永成和林德訓，因為刑期差那麼大，從20年變成沒有。

沈富雄接著表示，大家對阿扁跟吳淑珍的看法，恐怕又不太一樣，時間拖得很長，大家漸漸無感。而且就算判了阿扁幾年，大家都已經曉得，關不了他 ，甚至不會關，所以有沒有都一樣。不過，阿扁是拖累了小孩和媳婦。

沈富雄還透露，自從阿扁爆發這件案子之後，他直到今天，碰到朋友都會問「如果你是阿扁，你願意當了總統，然後今天的下場是這樣，然後連帶拖累兒子、媳婦，你要這個結果呢？還是寧可不當總統？」結果朋友給他的答案，並不是完全一面倒，有些人說，「若是做了，錢還歸我，好幾十億，不錯」。有人是羨慕的，不過，這樣的人極少，多數人還是寧可不要， 因為發生這樣的事還是不好。他也認為，這個問題還是要問阿扁。