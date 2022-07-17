為改善熱區停車問題，台南市政府向中央爭取經費，共挹注43.6億元，興建9座前瞻立體停車場，刻正陸續施工，第一座「南區西門健康立體停車場」已施工完竣，預計7月底正式啟用，市長黃偉哲期望啟用後，有助紓解市區停車需求並創造更優質的停車空間。

黃偉哲表示，西門健康立體停車場是南市前瞻計畫中第一座立體停車場，共投入9311萬元興建，可提供102個汽車格位及40個機車格位，因周邊寸土寸金，停車空間缺乏，讓市民及旅客經常為停車問題備感困擾，未來停車場啟用後，可紓解大眾對停車空間的需求，是一座CP值超高的停車場。

西門健康立體停車場鄰近五妃廟、藍晒圖及新光三越等商業熱絡人車密集區域，為周邊500公尺範圍內唯一停車場用地，交通便利與生活機能完善，吸引周邊住宅及商業發展，相對停車需求殷切，南市府積極改善停車問題，向中央積極爭取前瞻基礎建設計畫補助新建立體停車場。

西門健康立體停車場可提供汽車位102席及機車位40席，並導入智慧停車管理，提升停車場使用效益與服務品質。(台南市政府提供)

停車場基地位於南區西門路與健康路交岔路口西北側，原先僅做平面停車場使用，停車供給經常不足且尖峰停車使用率超過100%，因此透過立體化增加供給，採地上4層建築設計，可提供汽車位102席，包含2個婦幼車位、3個無障礙車位、9個綠能充電車位、88個一般停車位，以及40個機車停車格，並採取辨識車牌智慧收費方式，可用etag自動扣繳，也可使用一卡通或Line Pay，讓進出場更方便、智慧，有效提升停車場使用效益與服務品質。

交通局表示，該停車場工程目前已完竣，俟使用執照取得後將於7月底正式啟用，屆時鄰近居民、市民朋友及遊客均可享受停車場帶來的優良、方便與舒適停車空間。

南市獲補助興建9座前瞻立體停車場，黃偉哲感謝中央、立委及議員的支持，帶給市民最好的公共服務。(台南市政府提供)

南市府向中央爭取15.6億元前瞻計畫補助，加上市府自籌28億元，共計投入43.6億元興建9座立體停車場，目前已完工並辦理驗收及內部整備為南區西門健康停22立體停車場，施工中有南區水萍塭公園地下停車場、中西區赤崁園區成功國小地下停車場、體3地下停車場、東區文化中心停E5立體停車場、青年路停E8立體停車場，規劃設計中為永康區成功里立體停車場、北區成德里立體停車場，尚在招標中為東區林森(監理站E1)立體停車場，預計共可提供2630席汽車位及1448席機車位，可望有效紓解民眾停車需求及提供多元公共空間服務。

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