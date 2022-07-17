小編有一位女性朋友正職工作在銀行擔任櫃檯行員，平時閒暇時，以其一手烘焙好手藝，透過網路開店創業吸引不少口耳相傳、慕名而來的忠實顧客，也為她帶來了不少額外進帳……。說實話，小編挺羨慕她有正職工作以外的其他才華，浸淫在自己的興趣中，還能靠興趣吃飯，也正好趕上近來很夯的「斜槓人生」！

經濟負擔重，斜槓中年增加～

所謂的「斜槓（Slash）」一詞，源自於《紐約時報》專欄作家Marci Alboher在其所著《雙重職業》一書中提出的一種工作形式：一個人不再只是滿足於「專一職業」的生活方式，而是根據自身其他專業或是興趣，發展出2份甚至以上的工作模式，以此享有多重職業與身份的生活，堪為近來談論有關職涯趨勢的熱門關鍵字。

近來新冠肺炎疫情持續延燒，全球經濟危機來襲，小編身邊有不少朋友人到中年遇到疫情這隻「黑天鵝」，不僅健康出了問題，連帶工作也受到影響，甚至正面臨著疫情衝擊下被裁員的經濟危機……；當中年危機遇上經濟危機，不得不說，這屆的中年真的不太好過～也因此，今天有愈來愈多的「斜槓中年」，顛覆過往「斜槓青年」的既定印象。

根據國內外包發案平台調查發現，目前國內「斜槓中年」以40歲以上的占比最高、約有半數左右，透過接案為自己或是家庭每個月多賺進新台幣萬元以上的收入，以「開源」方式解決疫情下沉重的經濟負擔。據了解，這群40歲以上的斜槓中年絕大多數已組有家庭，加上近來物價上漲明顯、薪資卻沒有隨之調整，因此透過兼職或是接案方式以緩解經濟壓力，從而著手培養人生下半場的「第二專長」。

至於斜槓人才擁有哪些「第二專長」最吃香？據統計指出，去（110）年外包發案量成長前5名依序為「平面設計」佔比60％、「程式開發」佔比57％、「影像製作」佔比57％、「生活服務」佔比43％及「網頁設計」佔比38％。此外，絕大多數的斜槓族群因為不滿意正職薪資收入、想要開發第二專長或是累積未來工作轉職經驗等，平均每個月花費40小時以上接案、賺取金額1.7萬元左右。

當中年危機遇上經濟危機，怎麼辦？