今年初，本刊報導半導體成熟製程將面臨供過於求的挑戰；同時，筆電、電視、手機等消費性電子產品出現供過於求的狀況。今年中，這個壓力已逐漸從終端市場向上延燒，開始影響台灣相關IC設計產業的表現。

手機相關族群庫存大增

《財訊》分析，最具體的指標，就是各家IC設計公司的庫存周轉天數。這個數字的意思是，一家企業從取得貨品開始，要花多少時間才能把貨品賣完。庫存周轉天數愈短，表示這家公司把貨品變現的效率愈高；反之，庫存周轉天數拉長，代表公司把貨品變現的能力下降。

《財訊》比較台灣半導體產業今年第1季和去年第1季的庫存周轉天數發現，許多台灣IC設計公司的庫存周轉天數明顯拉長，但除了部分大型公司業績仍在成長外，不少中型IC設計公司的業績也同時出現業績較去年同期下滑的狀況；影響所及，封測產業、IC通路產業也已開始出現同樣的狀況。

多家和手機通訊有關的IC設計公司都出現庫存明顯上升的狀況，像手機通訊晶片代工大廠穩懋，今年第1季庫存周轉天數150天，比去年增加17%，同期間的第1季營收較去年下滑6.9%，但第2季開始的4、5月營收，較去年同期皆以11%的速度加速下滑。另一家代工大廠宏捷科第1季庫存周轉天數大增76%、營收下滑42%，而從3月到5月間，單月營收以約50%的年衰退幅度下滑，公司也在公告中直言，是因為市場需求減少。

《財訊》報導指出，最近，業界傳出小米等中國手機大廠大幅砍單的消息，過去1年，小米的股價如溜滑梯般下跌，業界人士透露，穩懋的狀況正反映此現象，由於中國618檔期消費力道不如預期，中國客戶庫存大增，終端廠商下修訂單的壓力馬上傳來。

敦泰也是手機市場放緩的受害者。敦泰今年第`季庫存周轉天數，較去年同期增加196%，而前5月營收比去年同期下滑25%，值得留意的是，4、5月單月營收年衰退幅度都在4成以上，與穩懋與宏捷科一樣，讓外界憂心產業供過於求的情況加劇。外傳敦泰去年因為生意大好，與晶圓廠簽下供應長約，因此，當景氣反轉時，敦泰庫存是否將因此大增，成為關注焦點。

《財訊》採訪得知，敦泰確實和晶圓廠簽下供貨長約，但同時也與客戶簽長約，「如果抽單，客戶也要付罰金」，但去年下半年開始手機需求轉弱，由於手機業務占敦泰營收比率不小，「現在手機能見度的確不高」，接下來發展只能邊走邊看。