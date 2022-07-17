根據《財訊》報導，2019年，奧運舉重雙金得主許淑淨在宣布退役後淡出，沉寂了好一段時間；日前她重新出現，卻以棒球員的身份出場，原來是她參與了實境運動秀的演出。專訪這天，許淑淨神情和過往總是肅穆掛著獎牌的她很不同，紮著馬尾小辮子，穿著童趣帽Ｔ布褲腳踩帆布鞋，沒做舉重訓練的許淑淨身形嬌小且不適應閃光燈，縮在隊友身邊放肆大笑談著改打棒球的酸甜苦辣，像十多歲的小女孩。

《財訊》報導指出，獲得倫敦、里約奧運53公斤級舉重雙金牌，許淑淨是台灣目前擁最多奧運金牌的運動員。「27歲退役之前，人生為舉重而活。」許淑淨說，她日復一日做一樣的事情，吃飯、睡覺、洗澡、訓練，連回老家雲林都很難，就算全球走透透參加賽事，也沒有真正看過國外風光，在國際賽程中，選手行程很滿，不是自我訓練加磅片、就是幫別人加油，拿到金牌就只是拿到了，然後繼續下一個訓練，不斷不斷重複。

《財訊》分析，由於過往生涯實在太累了，原本2019年退役後，許淑淨計畫要出國一直玩一直玩，結果碰上疫情，只好專心攻讀博士。這次會點頭接下棒球實境秀挑戰，是發現該節目會投入公益，可以幫助到基層球員，企劃也很有趣，找來替中華隊拿下奧運銀牌黃忠義當教練，選手還有里約奧運射箭銅牌女將譚雅婷、羽球黃金女雙程文欣、跆拳道品勢女神姜巧文等體壇界佼佼者，都來跨界打棒球。

看舉重「要一個人承擔」

《財訊》採訪團隊問許淑淨打棒球會不會比奧運拿金牌還難？她秒答「不會。」許淑淨說，棒球是團隊活動，很有趣，可以跟隊友一起分擔；舉重比較孤單，要一個人承擔。打棒球四個月下來，和隊友喜怒哀樂都在一起，輸球就一起承擔，沒有比賽壓力，可是以前練舉重，好像一個國家的壓力都在自己身上，那種辛苦和累，和這次只是加入棒球節目為基層運動員盡份心的壓力完全不同。

接受《財訊》採訪時，許淑淨說，這支球隊裡都是國手，一開始大家好勝心都很強「沒有人想輸啊！」但是集訓開始後也很快體悟，不管是什麼領域的金牌，對打棒球這件事「都是白紙一張」，自己剛開始也很怕球，不敢盜壘，但是做為運動員，會提醒自己要堅持下去，訓練第三周以後，許淑淨已可以靠選球技巧保送隊友上壘，打擊率也變高。

和隊友一起生活後，許淑淨才發現，自己以前在別人眼裡看起來很嚴肅，「很多隊友剛開始說我看起來很難相處，以前出去比賽看到我走過去都不敢打招呼，一直到這次訓練才發現我很活潑，我也才發現以前自己這麼緊繃。」不過，這是一個運動員的必經之路，談起運動員精神，許淑淨期許還在場上的選手「真的要做一件事情，要堅持做到底，不要半途而廢。我看過很多國手練到一半退出，覺得沒有得到最高獎項的練習沒有意義，這是很可惜的，喜愛自己訓練中的項目就是意義，像我天生熱愛舉重。」