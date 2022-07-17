回想芯和能源發展電池正極材料這12年來的經歷，碩禾董事長陳繼明感歎地說：「芯和從2010年成立以來就一直賠錢，碩禾一直燒錢卻無法獲利，」到了2015年無奈決定結束，最後的5名員工也即將被資遣。但因為員工的一句話：「再給我們一次機會。」陳繼明與碩禾總經理黃文瑞決定自掏腰包各出資500萬元試最後一次，再經過7年的苦撐，終於有機會在今年轉虧為盈。

員工一句話 董總掏錢力挺

「所有材料開發最難的地方是從零到一！」黃文瑞接受《財訊》採訪時，有感而言，芯和成立以來，從鐵鋰到草酸鐵、氧化鐵、磷酸鐵，很多材料都測試了；2015年時，好不容易完成材料開發與測試，卻發現中國市場變得很糟，因為各省的電動巴士補貼即將結束，磷酸鐵鋰的價格一落千丈，從每噸人民幣10萬元摔跌至3多萬元，在看不到產業前景以及不斷虧損之下，才決定把公司收掉。

不過，當時被資遣的員工、也是芯和現任董事長楊盛如，他希望母公司碩禾可以再給他們一次機會，沒想到，這一次，就真的改變了芯和的命運。

《財訊》報導指出，雖然中國電動巴士補貼政策結束後，衝擊了整個磷酸鐵鋰的價格，但是電動車的市場成長趨勢已經愈來愈明顯，三元電池的安全性卻引發質疑。黃文瑞說明，過去電池正極材料的發展以三元電池為主，因為相較之下，磷酸鐵鋰的最大問題是能量密度低，續航力差，但好處卻是非常安全，不容易燒起來，「而帶動磷酸鐵鋰電池需求成長的關鍵，則是比亞迪的一項發明。」

比亞迪在兩年前發明了刀片電池，採用無模組的設計，將許多小電池變成一顆大電池，電池容量大幅提升60%，里程續航力也增加了30%；另外，寧德時代、國軒高科也都開發類似的專利，這些技術推出之後，帶動了磷酸鐵鋰電池的需求成長，後來甚至連特斯拉的部分車款也改用磷酸鐵鋰電池，為市場帶來重大利多。

「我們再度看到了磷酸鐵鋰的機會！」黃文瑞直說，芯和多年來的布局終於有了成果，尤其電池材料要走向量產並不容易，從設備架設完畢，上線之後進行調教、提升良率等過程至少要花費1年的時間。再來是認證的問題，從最初僅有幾公斤、慢慢增加到幾公噸都需要不同階段的驗證程序。

《財訊》報導指出，目前芯和的生產基地位於中國江蘇鹽城，年產能為3000噸，受惠於中國電動車與儲能市場正在蓬勃發展，客戶需求強勁的程度超乎預期，「即使在封城期間，中國客戶更直接派貨車來工廠搶貨。」陳繼明透露，芯和已著手進行在中國重慶蓋新廠的計畫，預計年產能2萬噸，明年底前有機會完工啟用。